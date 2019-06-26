Kuvvet komutanları Akit TV ve Murat Alan'a dava açtı

Akit Tv'de generallere ' eşek gibi saf tutacaklar' diyen gazeteci Murat Alan ve Akit TV'ye, kuvvet komutanları manevi tazminat davası açtı.

Akit TV'deki canlı yayında generallere yönelik ' Erdoğan'ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar' sözlerini sarf eden Murat Alan ve Akit TV'ye kuvvet komutanları tarafından manevi tazminat davası açıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tarafından açılan davanın gerekçesi olarak Murat Alan'ın canlı yayında sarf ettiği sözler gösterildi.

Komutanların avukatı Alaaddin Varol'un ayrı ayrı hazırladığı dava dilekçelerinde ' Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği' ifade edildi.

'KOMUTANLAR HEDEF GÖSTERİLDİ'

Dilekçede, 'isimleri anılmasa da konumlarına yapılan tanımlayıcı sözlerle Dündar, Küçükakyüz ve Özbal'ın hedef gösterildiği ve hakaretlere maruz kaldığı' ifadeleri yer alırken, söz konusu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamına alınamayacağı da dile getirildi.

MURAT ALAN DARP EDİLMİŞTİ

Generallere yönelik sözlerinin ardından Akit TV Haber Müdürü Murat Alan cuma çıkışı darp edilmişti.