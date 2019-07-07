Kütahya’da azot üretim tesisinde tehlikeli patlama

Kütahya’da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 7'nci kilometresinde bir firmaya ait azot fabrikasında patlama oldu. Patlama kentin bazı noktalarından duyuldu. Patlama nedeniyle fabrikadan sarı dumanlar yükseldi.

AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi patlama noktasına sevk edildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, patlamanın bacada biriken gaz sıkışmasından kaynaklandığını ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Toraman işçilerin sağlıklarının yerinde olduğunu söyledi ve henüz amonyak sızıntısı tespit etmediklerini belirtti.