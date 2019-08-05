Kütahya Üniversitesi şaşırdı: MHP'nin düzenlediği sempozyumu sitesinden duyurdu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi web sitesinde yayımladığı bir ilanla MHP'nin Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Birimi tarafından düzenleneceği anlaşılan 'Toplum, Kadın ve Şiddet Sempozyumunu' duyurdu.

MHP'nin Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Birimi tarafından düzenleneceği anlaşılan "Toplum, Kadın ve Şiddet Sempozyumu" Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlanan bir ilanla duyuruldu.

İlan'da MHP'nin ve KAÇEP adlı biriminin logolarının yanısıra irtibat bilgileri de yer alıyor.

MHP tarafından hazırlanmış olduğu anlaşılan afişte "Ulusal MHP KAÇEP Sempozyumu: Toplum Kadın ve Şiddet" ifadesi olduğu halde üniversitenin internet sitesinde Etkinlikler/Sempozyum başlığı altında yer verilen sempozyum 1. Uluslararası MHP KAÇEP ’’ Toplum, Kadın ve Şiddet’’ Sempozyumu olarak tanıtılıyor.

MHP DE ŞAŞIRDI

Internet siteleri ile ilgili bilgi almak üzere ulaştığımız Kütahya Dumlupınar Üniversitesi rektörlük yetkilileri, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söylerken, MHP KAÇEP'ten ulaştığımız bir yönetici sempozyumun Ankara'da bir otelde düzenleneceğini, KDÜ ile herhangi bir işbirlikleri olmadığını ama sempozyuma akademisyenlerin de katılacağını söylerken, duyurunun üniversitenin internet sitesinde neden yer aldığını bilmediğini belirtti.