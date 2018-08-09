Kuşadası'nda sığınmacıları taşıyan bot battı: Dokuz kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre yedisi çocuk dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sığınmacıları taşıyan bot battı.

Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye hareket etti. Bölgeye yakın kıyıya çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 13 kişiyi taşıyan botun alabora olması sonucu yedisi çocuk dokuz kişi yaşamını yitirdi. Olayda dört kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik kara ve deniz ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.