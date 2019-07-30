Kuş sürüsüne dalan THY uçağı seferden çekildi

Türk Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı’na inişi sırasında kuş sürüsüne daldı. Toronto’ya devam etmesi planlanan uçağın gövdesinin hasar almasının ardından seferden çekilmesine karar verildi.

Kuzey Ormanları üzerinde kuşların göç yollarına kurulan, her gün yeni bir olayla gündeme gelen İstanbul Havalimanı’nda yine zor anlar yaşandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanarak TK2313 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen TC-JJM kuyruk tescilli uçak, inişe hazırlandığı sırada kuş sürüsüne daldı.

AirportHaber’de yer alan habere göre, uçağın sol kanadında ciddi hasar meydana gelirken, teknik ekip inişin ardından uçakta inceleme yaptı. Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlanan B777-300ER tipi uçağın seferden çekilmesine karar verildi.