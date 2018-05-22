Kurucusu olduğu partiden aday olamadı

İyi Parti'nin kurucularından ve bu partinin Meclis'teki beş milletvekilinden biri olan Yusuf Halaçoğlu, aday gösterilmedi. Halaçoğlu'ndan 'Kırgınım' açıklaması geldi.

İyi Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu liste dışında kaldı.

Sözcü’ye yaptığı açıklamada Halaçoğlu, “Bana bir yer bulamadılar, kırgınım ve tepkiliyim” dedi.

İyi Parti’nin kuruluşundan itibaren Meral Akşener’in yanında yer alan ve TBMM’deki İyi Partili beş milletvekilinden biri olan Halaçoğlu, şunları söyledi:

“Ben MHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiğim zaman araştırma görevlisi olan eşimi Ankara’dan İzmir'e tayin ettiler. Eşim orada kalınca, iki küçük çocuğuma da ben bakmak zorunda kaldım. Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara’dan aday gösterilmeyi talep ettim. Parti yönetimi tekrar Kayseri'den aday olmamı isteyince kabul etmedim. İyi Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım.”