Kuru soğanın fiyatı bir haftada tavan yaptı

Geçen hafta soğanın yüzde 40’ında çıkan hastalık fiyatlara da yansıdı. Kuru soğanın fiyatı bir haftada neredeyse iki katına çıktı.

Geçen hafta soğanın yüzde 40'ında ortaya çıkan hastalık fiyatlara da yansıdı. Depolarda çürüyen kuru soğanlar, rekoltenin düşmesiyle birlikte fiyatını neredeyse ikiye katladı. Perakende olarak 2,5 liradan satılan kuru soğanın fiyatı, bugün itibariyle 4 TL'ye kadar yükseldi.

Fiyattaki artışa en büyük sebep hastalık sonrası ürün azalması olarak gösterilirken, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan duruma çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, soğanda çıkan hastalık sonrası fiyatının yükseldiğini belirterek, "Tedbir almak lazım. Gerekirse tabii ithalat da yapılabilir veya bazı ürünlerde ihracatta kısıtlamaya gidebilir” dedi.

‘BAKANLIK MÜDAHALE ETMELİ’

Bu yıl soğan ve patateste bir çeşit hastalık bulunduğunu belirten Tavşan, hastalık sonrası yeterli rekoltenin oluşmadığını ifade ederek, depolardaki malların tehlikede olduğunu söyledi.

Soğanın fiyatının geçtiğimiz en hafta 2,5 lira olduğunu anımsatan Tavşan, "Bir anda böyle bir yükselme oldu. İnşallah spekülatiftir ve bir an önce geçer ama öyle gözüküyor ki kolay geçeceğe benzemiyor” dedi.