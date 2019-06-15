Kurtulmuş'tan Moody's tepkisi: Sana ne S-400'lerden

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "sana ne S-400' lerden" diyerek tepki gösterdi.

CNN Türk canlı yayınında gündemi değerlendiren AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye bakımından büyük riskleri taşıyan bir süreçle karşı karşıyayız. Bir takım ekonomik manipülasyonlar, Türkiye’nin ekonomik görünümünü negatife çevirmek için yapılan manipülasyonlar, süreç için yapılıyor. Moody’s’in kararının siyasi olduğunu düşünüyorum. Ekonomik karar ise sana ne S-400’lerden? Türkiye ekonomisi üzerinde büyük baskılar kuruldu. En sonunda ağustos ayında başlayan kur spekülasyonları ile başlayan bir süreci atlattı. Türkiye uzun yıllar boyunca cari açık konusunda tek haneli rakama ulaştı." şeklinde konuştu.

ABD ile müzakereleri başarıyla yürüttüklerini beliren Kurtulmuş, Türkiye'nin ABD'nin asla kaybetmek istemeyeceği bir ülke olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır" şeklinde konuştu.