Kurtulmuş: AKP'ye kızgınlığın bedeli CHP adayına oy vermek değil

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'parti içi küskünlük' iddialarının doğruluğunu kabul ederek, 'Kızgınlığın bedeli, CHP adayını koltuğa oturtturmak değildir' dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti içinde "kızgınlık ve küskünlük" olduğunu kabul ederek, bunun karşılığının CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna oturtmak olmadığını" söyledi.

Kurtulmuş, “Kızgınlık ve küskünlüğün alternatifi İstanbul’da Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmak, İstanbul’da Binali Bey'in seçilmemesi için sandığa gitmemek ve boş oy vermek değildir; AK Parti kadrolarına ve yaptığı işlere kızgınlığın bedeli, CHP’nin adayını o koltuğa oturtturmak hiç değildir” dedi.

'KARADENİZ SEÇMENİNİN CHP'Yİ DESTEKLEDİĞİ ALGISI YANLIŞ'

AKP Fatsa İlçe Başkanlığının düzenlediği bir etkinlikte konuşan Kurtulmuş, İstanbul’da yaşayan Karadenizli seçmenin, İmamoğlu'nu desteklediği tartışmalarını "yanlış bir algı" şeklinde niteleyerek "CHP’nin adayına oy veren kardeşlerimiz de olmuştur ama İstanbul’da oturan Karadeniz kökenli seçmenlerimiz AK Parti’yi desteklemiş ve desteklemeye de devam edecektir" dedi.