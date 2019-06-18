Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Sultan Abdülhamid Han ile Atatürk’ü birbirinden ayırma çabası tarihe ve millete karşı yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir' dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük Darülaceze Aile Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Türkiye ittifakı" vurgusu yaptığı konuşmasında, "Türkiye, üçlü bir şekilde ayakta durmak mecburiyetindedir. Onun için oynanan oyunları çok iyi göreceğiz, bunların farkına varacağız, her birlikte bunlara karşı mücadele edeceğiz. Bunun ilk şartı, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimin hemen sonrasında ifade ettiği büyük Türkiye ittifakını oluşturmak" dedi.

'ABDÜLHAMİD VE ATATÜRK...'

"Bize çocukluğumuzda Sultan Abdülhamid Han hazretlerini ‘Kızıl Sultan’ olarak öğretildi. Kitaplarda böyle ifade edildi. Kızıl Sultan dedikleri ‘Sultan Abdülhamid Han ile Mustafa Kemal Atatürk’ün yan yana gelmesi, getirilmesi düşünülemez’ dediler. Çünkü, Cumhuriyet’ten önceki dönem silinmesi gereken bir dönem, Cumhuriyet ise maalesef sadece bir kısım insanların önünde olduğu zannedilen bir kazanımımızdı. Bizim için Selçuklu, Osmanlı ne ise Cumhuriyet odur, Cumhuriyet bir tarihsel sürecin devamıdır" diyen Kurtulmuş, "Sultan Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırma çabası tarihe ve millete karşı yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir. Bu milleti birbirinden ayırmak isteyenlerin ilk başvurdukları kahpe metot tarihe küstürmekti” ifadesini kullandı.