'Kürtler oy vermez cümlesini reddediyorum' diyen Akşener anket sonuçlarını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'İşte 'ikinci tura Meral Akşener kalırsa Kürtler oy vermez' gibi incitici bir cümleyi şiddetle reddediyorum' derken, yaptırdığı anket sonuçlarına göre 'Millet İttifakı'nın önde olduğunu ileri sürerken, ikinci tura Erdoğan'ın kalacağını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, KRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, 'Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi. Bizim partimizin durumu iyi, Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geçiyor. Anket sonucu olarak söylüyorum bunu. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor' dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

YSK'YA TALİMAT

Biz grup kurmaya çalışmadık, isteseydik kurardık. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan gittim, bizim seçime sokulmamaz üzerine YSK’ya talimat verildiği duyumunu aldık. O nedenle randevu aldım, kendisinden ricada bulundum o da bu ricamı kırmadı teşekkür ederim. 15 milletvekili arkadaşımızı bizimle beraber olma yolunu açtı.

ANKETLER AÇIKLMASI

24 Haziran için çok etkili bir dip dalga geliyor. Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız.

Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi. Bizim partimizin durumu iyi, Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geçiyor. Anket sonucu olarak söylüyorum bunu. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor.

'KÜRTLER OY VERMEZ DEMEK ÇOK İNCİTİCİ'

Ben 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak gibi bir iddianın sahibiyim. İşte 'ikinci tura Meral Akşener kalırsa Kürtler oy vermez' gibi incitici bir cümleyi şiddetle reddediyorum. Kimsenin oyu cebinde keklik değil. Biz şu an birinci turdan ikinci tura geçmek üzere bir kampanyanın içindeyiz. Erdoğan'ı göndermek konusunda hemfikiriz ancak diğer Cumhurbaşkanı adayları ile rakibiz aynı zamanda biz. O yüzden birbirimizi incitmeden hareket etmeye çalışıyoruz.