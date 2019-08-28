'Kürt kökenlileri işe aldığı gerekçesiyle' kovulduğunu söyleyen AKP'liden liste itirafı

Mersin Şehir Hastanesi’nden ‘Kürt kökenlileri işe aldığı’ gerekçesiyle kovulduğunu öne süren AKP Yenişehir İlçe Başkan Yardımcısı Serap Kuştimur, 'İşe alım listesi AKP il başkanlığından geliyordu' dedi.

Mersin Şehir Hastanesi’nde 2016 yılında Temizlik Proje Müdürü olarak işe başlayan AKP Yenişehir İlçe Başkan Yardımcısı Serap Kuştimur, "Kürt kökenlileri işe aldığı gerekçesiyle" işten çıkarıldığını iddia etti.

BirGün’den Burcu Cansu'nun haberine göre, Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı tarafından makam odasına çağrıldığını belirten Kuştimur, hakkında CİMER’e yapılmış şikayet olduğu ve “Kürtleri işe alıyormuşsunuz, ayağını denk al” uyarısıyla karşılaştığını ifade etti.

'KÜRT KÖKENLİ OLDUĞUM İÇİN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞIMI İDDİA ETTİ'

Kuştimur, “Bahçacı’ya, AKP’li olduğumu, partinin kadın kolları da dahil birçok kademesinde görev aldığımı anlatmaya çalıştım. İşe alım yapılacak isimlerin AKP İl Başkanlığı tarafından hazırlandığını söyledim. Fakat Kürt kökenli olduğum için terör örgütü propagandası yaptığımı iddia etti” diye konuştu.

Kuştimur, Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ile yaptığı görüşme sonrasında hastane direktörü tarafından aranarak, hastaneye girişinin yasaklandığını öğrendiğini belirtti. Sonrasında sürgün olarak geçici görev adı altında Yozgat’a gönderdirildini söyleyen Kuştimur, “Ya istifa edecektim ya da Yozgat’a gidecektim. Ben de Yozgat Şehir Hastanesi’ne gitmeyi kabul ettim. 8 gün çalıştıktan sonra Ankara’ya çağrıldım. Ankara’da görevlendirilmeyi kabul etmediğimi belirttim. Sonra yeniden Yozgat’ta çalışmam istendi. Kabul etmediğimde de gerekçesiz bir şekilde işten çıkarıldım” dedi.