Kuran kursunda istismarda bulunan 'eğitmen': Yalakalık olsun diye masaj yaparlardı

Kuran kursunda çocukları istismar ettikleri iddiasıyla tutuklanan kurs eğitmeni, 'Yalakalık olsun diye, bana hoş görünmek için çocuklar ayağıma topluluk içinde masaj yaparlardı' dedi, derneğin fiziki ortamının istismar için uygun olmadığını söyledi.

Ümraniye’deki ruhsatsız Kuran kursunda çok sayıda çocuğu istismar ettikleri iddiasıyla haklarında iddianame hazırlanan ve görülen ilk duruşmada tutuklanan kurs sorumlusu Ömer I. ve eğitmenler Hacı Serkan B. ile Tarık B’nin mahkemede verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Kuran kursu sorumlusu sanık Ömer I. mahkemede verdiği beyanında, 2004 yılında yalnız yaşadığını, sokaktaki çocukların kendisinin yanına eğitime geldiğini söyledi. 2013 yılında ise bu eğitimleri resmiyete dökmek için dernek açtığını aktaran Ömer I., “Kurstaki eğitmenler Hacı Serkan B. ve Tarık B. 2004 senesinde yanıma Kuran öğrenmeye geldiler. O tarihten beridir yanımdalar. Kıdemli oldukları için bana yardımcı oluyorlardı. Mağdurlar ise 2014 senesinde bize talebe olarak geldiler” dedi.

'YALAKALIK OLSUN DİYE MESAJ YAPARLARDI'

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, mağdur çocukların kendisiyle problemleri olduğu ve bu nedenle kendisine iftira attıklarını öne süren Ömer I., “Kimseye masaj yaptırmadım. Yalakalık olsun diye, bana hoş görünmek için çocuklar ayağıma topluluk içinde masaj yaparlardı. Ben odamda asla yalnız kalmam. Mağdurların benimle kişisel sorunları olduğu için beni suçladıklarını düşünüyorum. Ayrıca hepsi akraba olduğu için birbirlerini koruyorlar. Kurstaki H.R.Ö. isimli talebenin annesi beni bir akrabalarıyla tanıştırmıştı. Onunla evlenecektim. Bu olay patlak verdi” diye konuştu. Derneğin fiziki ortamının istismar için uygun olmadığını söyleyen Ömer I., “Çatı katında olduğumuz için fiziken bu eylemlerin gerçekleştirilmesi mümkün değil. Akşamları gelenlerle kurs 40-50 kişi oluyordu. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kuran kursunda eğitmen olan sanık Hacı Serkan B. ise savunmasında 15 yıldır kurs sorumlusu Ömer I’nın yanında olduğunu, bu süreçte işletme ve ilahiyat fakültesinden mezun olduğunu aktardı. “Kursumuzun fiziksel yapısı cinsel istismar suçunu işlemeye uygun değildir” diyen Hacı Serkan B., “20-30 kişilik öğrenci grupları olurdu. Kalabalık olduğu için bu suçun işlenmesi mümkün olmadığı gibi, yaşayış tarzımıza da uygun değildir” dedi. Kurstaki öğrencilerin babalarının da akşam kurstaki eğitimlere katıldığını aktaran Hacı Serkan B., “Böyle bir olay olsaydı çocuklarının hal ve hareketinden babaları bu durumu anlayabilirdi. Çocukların birbirlerinin cinsel organına dokunduğunu gördüm. Onları uyarmadım. Durumu direk Ömer I’ye bildirdim. Çocukların benle ilgili suçlamalarının nedeni, Ömer I. hakkındaki iddialara tanıklık yapmamamdır” diye konuştu.

Kurstaki bir diğer eğitmen Tarık B. ise savunmasında din kültürü öğretmeni olarak ücretli öğretmenlik yaptığını belirtti. Tarık B., Ömer I. hakkındaki iddialara tanıklık yapmadıkları için suçlandığını öne sürdü.