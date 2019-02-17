Kuran kursunda çocuk istismarına ceza yok!

Konya'da, 16- 18 yaşlarındaki 5 öğrencinin, 2014- 2015 yıllarında yatılı Kur'an kursunda 11- 12 yaşlarındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada şikayet olmaması nedeniyle beraat çıktı.

Konya’da, 16- 18 yaşlarındaki beş öğrencinin, yatılı Kuran kursunda 11- 12 yaşlarındaki beş erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Ö.Ş. ve E.A.’ya, ikişer yıl altışar ay hapis cezası vererek cezalarını erteledi. Tutuksuz üç sanığın ise haklarında şikayet olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Merkez Karatay ilçesinin Çatalhüyük Mahallesi’ndeki Karatay Müftülüğü’ne bağlı yatılı erkek Kur’an kursunda, 2014- 2015 yıllarında meydana geldiği ileri sürülen cinsel istismar olayı, ihbar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucu ortaya çıktı.

Müfettişler, incelemelerinin ardından öğrencilerin el yazısıyla aldıkları dilekçeleri ve kursun yönetimine yönelik hazırladıkları soruşturma raporunu kursta gayriahlaki ilişkiler olduğunu belirterek, 4 Mayıs 2016’da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılıkça da soruşturma başlatılıp, iddianame hazırlandı. O dönem 11- 12 yaşlarındayken, cinsel tacize uğradığı öne sürülen beş erkek öğrencinin ifadesi, Çocuk İzleme Merkezi’nde alındı.

Erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen Ö.Ş., E.A., M.V., F.S.T. ve H.E.’nin de ifadelerine başvuruldu. Şüpheli öğrencilerden S.A.’nın ise yaşamını yitirdiği saptandı.

​AİLESİNDEN KORKTUĞU İÇİN ANLATMAKTAN ÇEKİNMİŞ

O dönem 12 yaşında olan bir mağdur öğrenci ise yaklaşık iki yıl kursta kaldığını, kurstan ayrılmaya yakın dönemde şüphelilerden M.V.’nin, yatakhanede kendisine tacizde bulunduğunu ve bu eylemini birkaç kez tekrarladığını iddia etti.

Mağdur öğrenci, şüphelilerden hayatını kaybeden S.A.’nın da tacizde bulunduğunu ileri sürüp, bu olaylar nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığını belirtti.

Çocuk İzleme Merkezi’ndeki görevli uzmanlarca hazırlanan raporda; mağdur öğrencinin, ifadesini verirken, çekingen ve ürkek olduğu, ailesinden korktuğu için olayları anlatmaktan çekindiği yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ö.Ş. ve E.A.’ya, ikişer yıl altışar ay hapis cezası vererek, cezalarını erteledi. Heyet, diğer üç sanığın ise haklarında şikayet olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Davaya müdahil olan Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdıklarını söyledi.