Kuran kursunda çocuk istismarı sonrası bu çağrıyı yaptı: Cemaat ve tarikatlar tamamen serbest olmalı

Kuran kursunda yaşanan çocuk istismarı sonrası AKP cephesinde tarikat ve cemaat savunusu sürerken, şimdi de 'Tekke ve Zaviyeler Kanunu revize edilsin', 'cemaat ve tarikatlar tamamen serbest olsun' çağrıları gelmeye başladı.

Gerici tarikat ve cemaatlerin yurtlarında ve kurslarında yaşanan çocuk istismarı haberleri artarken, AKP cephesinden şimdi de "Tekke ve Zaviyeler Kanunu revize edilmeli" çağrısı geldi.

AKP'nin yasaları tanımayarak gerici yapılara verdiği büyük desteği yeterli bulmayan Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, 28 Şubat günlerini andıran günlerden geçildiğini ileri sürerken, çocuk istismarı haberlerini "Fadime Şahin, Kalkancı ve M. Gündüz" olayına benzetti ve "Üç şahıs ile tipleştirilen cemaat, tarikat ve başörtü her çeşit zulmü gördü. Şimdi yine Müslim Gündüz, Kalkancı ve Fadime şahini andıran tipler devreye sokuluyor. Tarikat sömürü, kadın tecavüzü ve sapkınlık ile gündeme sokuluyor. Hem de 'gönüllü ibnelik' ve 'gönüllü gayri meşru cinsellik' savunulurken yapılıyor bunlar. Lezbiyenler ve oğlancılara özgürlük diye bağırıldığı zamanlarda. Muhafazakar bir iktidar döneminde" ifadesini kullandı.

Cemaat ve tarikatların tamamen serbest olmasını isteyen, Cumhuriyet'le birlikte yasaklanan Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun revize edilmesini isteyen Yıldırım, "Din eğitimi hem sivil/gönüllü hem de resmiyette devam etmeli. Vatandaş tercih seçeneğine sahip olmalı. Cemaatler, sivil din eğitiminin tarihsel birikimleriyle var olan kurumlar. Bunları yasaklamak yerine ıslah etmeliyiz" dedi.