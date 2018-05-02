Kumarhanede fotoğrafı ortaya çıkan AKP'li vekil: Özel işimiz, kim ne karışır?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Danışmanı Recep Cengiz, AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’ün kumarhanede çekilen fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşırken, Akgün’den 'Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır?' açıklaması geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Recep Cengiz, AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’ün kumarhanede çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Recep Cengiz, fotoğrafı “AKP Tekirdağ mv Metin Akgün’ün Bulgaristan’da bir kumarhanedeki eğlencesi. Tabii istediğini yapabilir, ama millete karşı dürüst olun, dürüst!” notuyla takipçilerine duyururken, AKP'li vekilden paylaşıma yanıt geldi.

Odatv'den Caner Taşpınar'a konuşan AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, fotoğrafı doğrulayarak “O çok eski bir fotoğraf zannedersem, ben tanıyamıyorum zaten” dedi.

“Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır? Onların özel işine kim, ne karışıyor?” diyen Akgün “Yazıktır, günahtır. Bizi Türkiye tanır” ifadelerini kullandı.