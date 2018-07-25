Kum ocağı için 180 bin ağaç kesilecek

Çorlu’da kum ocağı için 180 bin meşe ve fıstık çamı kesilecek.

Çorlu’da Ersay Madencilik, kum ocağı için kapasite artış talebinde bulundu. Kapasite artırılırsa 102.31 hektarlık orman alanında 180 bin meşe ve fıstık çamı kesilecek. Firma kesilecek ağacın 5 katı Ağaç dikmeyi taahhüt etti. Ancak dikilecek ağaçların aynı seviyeye gelmeleri en az 50 yıl sürecek. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bu orman kıyımıdır. Çorlu’da orman talanına izin vermeyeceğiz” dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un verdiği bilgiye göre, halkın görüşüne sulunan ÇED Raporu’nda 124.1 hektarlık alanda yılda 1 milyon 201 bin 216 ton kuvars kumu çıkarılması planlanıyor. Aygun, tüm çevre severleri, Ağaç severleri, çiftçileri, şehrinin ormanına sahip çıkmak isteyen Tekirdağlıları tepki vermeye çağırdı.

Cumhuriyet'ten Murat Çakır'ın haberine göre, “Ormanlarımızı korumak, Tekirdağ’a karşı ve torunlarımıza karşı boynumuzun borcudur” diyen Aygun, şöyle devam etti: “Kesilmesi planlanan 180 bin Ağaç , orman kıyımıdır, Tekirdağ’ın nefes borularının kesilmesidir, erozyona ve toprak kaybına davetiyedir, tarım arazilerinin riske bırakılmasıdır. Bu talana dur diyeceğiz, yeşilimize, ağacımıza, ormanımıza, meralarımıza, tarım arazilerine ve hayvanlarımıza sahip çıkacağız.”