Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nitelikli turist çekmek' için fenomenlerden yardım isteyecek

'Nitelikli turist hedefine ulaşmak' için karar alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'bloggerlar ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi bulunan Instagram fenomenlerinden' yardım isteyecek.

"50 milyon turist, 50 milyar dolar" olan 2023 turizm hedefini "70 milyon turist, 70 milyar dolar" olarak güncelleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019'a "nitelikli turist sayısı ile turizm pazarlarını arttırma" amacıyla girdi.

"Konaklama dışı harcaması yüksek" turistlerin Türkiye'yi tercih etmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'den uzun uçuşlarla gelip daha çok kalan turistlere de yönelindi.

"Farklı pazarlara açılmak" için bu ülkelerde yoğun tanıtım çalışmaları yürütülecek. "2019'u Türkiye yılı ilan eden Japonya ve Rusya'da Türkiye'ye has değerleri ön plana çıkaracak", "kültürel ve arkeolojik mirastan, sanat ve gastronomiye kadar birçok öğeyi içinde barındıran gezici sergiler" açılacak.

BAKANLIK 'FENOMENLERDEN' YARDIM İSTEYECEK

Tur şirketlerinin paket programları yerine kendi seyahat programını kendi oluşturan "perakende turistlere" yönelik tanıtımların ön plana çıkacağı 2019'da bunun için medyanın her mecrası etkin kullanılacak.

Yurt dışındaki televizyonlarda reklam kampanyalarına yoğun şekilde yer verilirken, sosyal medyada bloggerlardan ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi bulunan Instagram kullanıcılarından yararlanacak.

ARTIK TÜRKİYE'YE GELMEYENLER ANALİZ EDİLECEK

Teknolojik gelişmelerin tanıdığı imkanların kullanılacağı tanıtım çalışmalarında, yapay zeka programlarıyla daha önce Türkiye'ye gelmiş çeşitli sebeplerden artık başka ülkeleri tercih eden ya da hiç gelmemiş turistlere ilişkin analizler çıkarılacak.

Analiz sonuçlarına göre, her iki grupta yer alan gelir grubu yüksek turistleri hedefleyen direkt tanıtım çalışmaları yürütülecek.