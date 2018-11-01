Kültür Bakanı'ndan AKM açıklaması: İhale tarihini duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin inşaatı için 9 Kasım’da ihaleye çıkacaklarını söyledi. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, AKM sürecinin AKP'nin sanat düşmanlığını belgesi olduğunu söyledi.

Yıkılan ve yerine opera binası yapılacağı açıklanan AKM'nin akıbetiyle ilgili açıklama Kültür ve Turizm Bakanı'ndan geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin inşaatı için 9 Kasım’da ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Ersoy, ihaleyi kazanacak firmayla Aralık’ta sözleşme imzalamak, Ocak’ta yer teslimi yapmak, Şubat’ta da inşaata başlamak istediklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı’na konuşan Ersoy, “Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TİYATRO SANATÇISI AYDIN: AKM SÜRECİ AKP'NİN SANAT DÜŞMANLIĞI BELGESİ

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, İstanbul'da yaşanan AKM sürecinini, AKP'nin sanat düşmanlığının belgesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"21 milyon kentİ operasız, balesiz, senfonisiz, tiyatrosuz bıraktılar. Yıktıkları bina bir tescilli kültürel varlıktır ve yasa tanımazlıkla yıktılar. Yenisi de aynı aklın ürünü olacaktır. İhaleye çıkıp yine kamuyu borçlandıracakları bir süreç başlatacaklar. İzleyip göreceğiz, takipçisi olacağız."