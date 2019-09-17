Kulp Belediyesi eş başkanları tutuklandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 7 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Kulp Belediyesi eş başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay ile birlikte diğer 3 kişi de tutuklandı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sivillerin bulunduğu araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kulp Belediyesi eş başkanları Mehmet Fatih Taş ile Fatma Ay’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Dört gündür gözaltında olan Kulp Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Fatih Taş, Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve HDP Kulp İlçe Eş Başkanı Abidin Karaman ve bugün gözaltına alınan Belediye Eş Başkanı Fatma Ay ile Mehmet Emin Ay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Kulp Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 5 kişi tutuklandı.