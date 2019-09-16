Kulp Belediyesi eş başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada, Kulp Belediyesi eş başkanı Fatma Ay da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ay, Kulp Adliyesi’ne sevk edildi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, adliyede işlemleri süren Ay'la birlikte yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Olay sonrası gözaltına alınan Kulp Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Fatih Taş, Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve HDP Kulp İlçe Eş Başkanı Abidin Karaman ve Mehmet Emin Ay Kulp adliyesine çıkarıldı. Savcılığa çıkarılan 4 kişi tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.