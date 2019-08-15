Kulisi çok, kendisi yok: Yeni Parti

Basında yeni moda Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve benzerlerinin kurma hazırlıkları yaptıkları iddia edilen yeni parti(ler) hakkında kulis haberi yayımlamak. Bugün de Yeniçağ gazetesinde bir haber yorum yazısı yayımlandı. Haberde Babacancıların Davutoğlu ile aynı partiyi kurmak istemediği ama tersini isterlerse Abdullah Gül'ü de ikna ederek birlikte aynı partide bir yeni parti kurabilecekleri gibi bilgilere yer verildi. Dedikodusu çok ama henüz ortalıkta çalışması görülür bir parti yok...

Bugün de eski AKP'lilerin "yeni parti" kurma çalışmaları hakkında bir kulis haberi Yeniçağ gazetesinde yayımlanarak, çeşitli medya kanallarından yayıldı. Fatih Ergin'in imzasını taşıyan "Davutoğlu ve Babacan birleşiyor mu?" başlıklı yazı, yeni parti girişim(ler)i hakkında şu ana dek kamuoyuna yansımış olan haber ve iddialardan farklı yeni bir şey içermiyor.

Öte yandan daha çok "fabrika ayarlarına döndürülmüş bir AKP" özlemi içinde olduğu anlaşılan çevrelerin çalışmalarını ve AKP içindeki etki alanlarını canlı tutmayı bu tür kulis haberleri ile başardıklarını düşünenlerin sayısı artıyor.

NE DERSİNİZ?

TKP Genel Sekreteri ve soL Yazarı Kemal Okuyan, geçen ay yayımlanan bir köşe yazısında, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu gibi isimleri de dahil ederek tüm "yeni" arayışları yazısının başlığına da çıkardığı şu ifade ile nitelemişti: Soft AKP'de yer kavgası.

Okuyan yazısını şu ifadeyle bitirmişti: Ne dersiniz? Türkiye’nin geleceğini AKP ile “AKP”nin didişmesinin belirleyeceğini sananlara kötü bir sürpriz hazırlamak bu ülkeye iyi gelmez mi?

Gerçekten de, yeni parti(ler) konulu kulis haberlerinin de yapılan yorum ve açıklamaların da örtülü ortak noktası "AKP."

Eski kurtarıcılar miadını doldururken, düzen yenilerini arıyor!

AKP'nin fabrika ayarlarına döndürülmesi, yeniden dönüşümü, rektifikasyonu ya da restorasyonu dışında bir ufuk görülmediği ölçüde, yerleşik düzen siyaseti de kulis haberleriyle nefes alıp verecek gibi görünüyor.