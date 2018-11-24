Kulis: AKP'de İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının açıklanması ertelenebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak programda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamayacağı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın üç büyük ilin adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak programda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamayacağı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın üç büyük ilin adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile baş başa görüştü. Bu görüşmenin cuma günü yapılması planlanıyordu. Ayrıca, Erdoğan ile Yıldırım dün telefonda bir görüşme daha gerçekleştirdi. Binali Yıldırım telefon görüşmesinin ardından İstanbul’dan Ankara’ya gitti.