Küçükkaya açıkladı: Fox TV, The Marmara otele yüklü tazminat davası açıyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Fox TV​'nin ​İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaşan The Marmara otel​ine​ dava açacaklarını duyurdu.

Fox TV muhabiri İsmail Küçükkaya, kanalın The Marmara otele dava açacağını duyurdu.

16 Haziran’da yapılan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörlüğünü yapan Küçükkaya, otele girdiği anların basına servis edilmesi üzerine programdan önce otelde İmamoğlu ile ‘gizli bir görüşme’ yapmakla suçlanmıştı.

‘Çalar Saat’ programında iki adayla da görüştüğünü yineleyen gazeteci, kanal yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacağını söyledi.

Küçükkaya ise ortada gizli bir görüşme olmadığını, her iki adayla da görüştüğünü ve bunların da parti temsilcilerinin bilgisi dahilinde olduğunu vurgulamıştı. İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile 'gizlice görüştüğü' şeklindeki haberlerin ardından 'olağan' görüşmenin Binali Yıldırım ile de yapıldığını söyledi.

Küçükkaya ayrıca FOX TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.