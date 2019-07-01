Küçükçekmece'de 'provokatif paylaşım' gözaltısı

Küçükçekmece'de yalan olduğu belirtilen taciz iddiaları sonrası Suriyelileri hedef gösteren paylaşımlar yapan 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Küçükçekmece'de Suriyeli bir mültecinin bir çocuğu taciz ettiği iddiaları sonrası sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan "#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum", "#SuriyelilerDefolsun" başlıkları ile paylaşım yaptığı belirtilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, 4'ünün arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlarla ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de bir çocuğun tacize uğradığı iddiası sonrası mahalleli sokağa dökülmüş, protesto bir anda Suriyelilere linç girişimine dönmüştü.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde 'konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını' beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir" ifadesini kullanmıştı.