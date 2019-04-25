Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı olayında gözaltı sayısı dokuza yükseldi

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı ile ilgili Pakistan uyruklu failin ardından sekiz kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı dokuza yükseldi. Gözaltına alınan dokuz kişiden ikisi Türk, yedisi yabancı uyruklu.

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismar soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. olayın faili olarak yakalanmıştı.

M.V'nin ardından sekiz kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki dokuz kişiden ikisini Türk, yedisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

M.V.'nin bir buçuk yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı belirtildi.

SOYLU: İLGİLİ FAİL YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen Öz Orman-İş Sendikası Genel Kurulunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve failin yakalandığını açıklamıştı.

Bir basın mensubunun, Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismara ilişkin sorusu üzerine Soylu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki çocukla ilgili hem İstanbul Valiliği hem İstanbul Emniyet Müdürlüğünün faili yakalama konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakan Soylu, "Zannediyorum bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Çünkü yaklaşık bu olay olduktan hemen sonra başladılar. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacaklar. Buraya girerken açıklama yapılacağı bilgisini aldım. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Çocuğun babasıyla telefonda görüştüğünü belirten Soylu, "İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.