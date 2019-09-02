Kubur basınından skandal habere skandal görsel

Kadın cinayetleriyle ilgili haberinde kadınları korumaya dönük önlemleri teşvik eden İstanbul Sözleşmesi'nin cinayetlerin asıl müsebbibi olduğunu söyleyen Akit, haber görselinde bir erkeğin kafasını kopartan kadın simgesi kullandı!

Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini hedef alan, bu konuda devlete görev ve yükümlülükler yükleyen İstanbul Sözleşmesi, uzun süredir gerici cephenin hedefinde.

Gündemden düşmeyen kadın cinayetlerinin yarattığı toplumsal tepkiye, “kadınları aile içi şiddetten korumaya dönük politikaların aileye zarar vererek, şiddeti artırdığı” görüşle yanıt verenler hiç az değil.

Yeni Akit, Sema Maraşlı’nın “İstanbul sözleşmesi öldürür” mesajını haberleştirirken, bu görüşü öne çıkarttı ancak Maraşlı’nın “İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatmıyor. Ölen kadınların kanlarıyla Avrupa fonundan aldıkları paralar, feministlere keyifli hayat yaşatıyor” sözlerini manşetine taşıyan Akit, habere kadın düşmanı bir görsel seçti.

Kadın cinayetlerinin dehşet verici boyutlara ulaşmış olduğu günlerde, bu konuyla ilgili haberin görseli, bir erkeğin kafasını kopartan kadın simgesiydi!