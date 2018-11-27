Kübalı kadınlar sosyalizmi anlattı: Devrim içinde devrim

Küba Devrimi'nin 60'ıncı yılında José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), "Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor" temasıyla Küba Haftası düzenliyor. Dün TKP Kadın Bürosu'nun düzenlediği etkinlikte konuşan Kübalı kadınlar sosyalizmi anlattılar.

Küba Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul’da bulunan Küba Komünist Gençliği temsilcisi ve José Martí Sanat Eğitmenleri Tugayı Başkanı Liliam Mendoza Estrada, Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü Avrupa sorumlusu Ibis Alvisa Gonzalez ve Küba Komünist Partisi'nin görsel yayınlar merkezi Mundo Latino'nun direktörü Marta Carvajal Torres’den oluşan delegasyon, dün akşam TKP Kadın Bürosu dün tarafından düzenlenen panelde Küba'da kadın mücadelesi ve sosyalizmde kadınların durumu konularında konuştular.

TKP Kadın Bürosu adına yapılan açılış konuşmasının ardından söz alan Küba heyetindeki katılımcılar Küba’da kadınların yaşadıklarını “Devrim içinde devrim” olarak adlandırdılar.

Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü Avrupa sorumlusu Ibis Alvisa Gonzalez uzun yıllar verilen gerilla mücadelesinde, 26 Temmuz hareketinde, Sierra Maestra’da mücadele eden kadın militanların güçlü bir gelenek yarattığını, bugün hala Küba ordusunda kadınların cesaret ve çalışkanlıklarıyla göz doldurduklarını söyledi. Sosyalizmin kadınlara sağladığı kazanımlardan söz eden Gonzalez örneğin kadınların 3 ay doğum öncesi, 6 ay doğum sonrası doğum izini alabildiklerini, bu süreyi uzatmak isteyen kadınların maaşlarının %80’ini almaya devam edebildiklerini, çocukların yürümeye başladıkları anda gidebilecekleri kreşlerin toplumun tamamı için ulaşılabilir olduğu anlattı.

Gonzalez'in ardından söz alan Küba Komünist Gençliği temsilcisi ve José Martí Sanat Eğitmenleri Tugayı Başkanı Liliam Mendoza Estrada (26), parlamentodaki genç Kübalı kadınlardan yalnızca biri olarak konuştu. Küba'ya dönük ablukanın ağır bedelleriyle her an mücadele ettiklerini söyleyen Estrada, anayasa değişikliği vesilesiyle Meclis'te kurulan kadın komisyonunun varlığının anayasa çalışmaları sonrasında da süreceğini vurguladı.

Küba Komünist Partisi'nin görsel yayınlar merkezi Mundo Latino'nun direktörü Marta Carvajal Torres konuşmasında hem bir gazeteci hem de bir ev kadını olduğunu, Küba’da kadınların aynı anda istedikleri pek çok şeyi gerçekleştirebileceklerini ve bu kombinasyonların kadının toplumsal hayata entegre oluşunun bir meyvesi olduğunu belirtti. Bu entegrasyon sayesinde şu an yönetici pozisyonunda çalışan pek çok kadının olabildiğini vurgulayan Torres bu alandaki başarıyı Küba yasalarına ve yasal hakların kullanımının devlet tarafından güvence altına alınmasına bağladı.

Konuşmalardan sonraki soru-cevap bölümünün ardından söyleşi, 27 Kasım Salı akşamı, saat 20:00 de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik çağrısıyla son buldu.