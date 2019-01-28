Küba ulusal kahramanı José Martí 166'ncı doğum yıldönümünde anıldı

José Martí Küba Dostluk Derneği'ne de (JMKDD) adını veren Küba Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı José Martí, 166'ncı doğum yıldönümünde Ankara'da anıldı.

Küba Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı José Martí, 166'ncı doğum yıldönümünde Ankara'da anıldı.

Anma etkinliğine Venezuela, Meksika, Panama, Kosta Rika, Peru, Brezilya, Arjantin, Guatemala, Ekvador ve Kolombiya'nın temsilcileri de katılırken; parktaki anıtın heykeltıraşı Metin Yurdanur, Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ethem Torunoğlu ve Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan Akoğuz da hazır bulundu.

Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nden (JMKDD) Hakan Bulut, anma etkinliğindeki konuşmasında, Latin Amerika’daki eşitlik ve bağımsızlık mücadelelerinin tıpkı diğer coğrafyalarda olduğu gibi kendi önderlerini çıkardığını anımsatarak, "Bu önderlerin düşünsel mirası, sonraki dönemde yürütülen mücadeleler açısından ön açıcı, ilham verici oldu. José Martí’nin önderliğinde Küba’da yürütülen egemenlik ve eşitlik mücadelesi Fidel ve yoldaşları için, Küba halkı için esin kaynağı olmuştur" dedi.

Küba'nın, geçtiğimiz yıl boyunca benzerine ender rastlanır bir katılımcı demokrasi örneğini gösterdiğini vurgulayan Hakan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasa taslağı ülkenin dört bir tarafında halkın görüşlerine sunulmuştur. Egemen Küba halkının verdiği geribildirimlerle anayasa taslağı son halini almıştır. Önümüzdeki ay 24 Şubat günü ise Küba halkı yeni anayasa taslağını oylayacaktır. Bu süreçte Küba halkının ve de devrimci hükümetin yanında olduğumuzu ifade ediyor ve Küba için 'Evet' diyoruz. Si por Cuba! José Martí’yi anmanın öncelikle halkının bağımsızlık savaşına önderlik etmiş bir yurtsever olması açısından ama aynı zamanda iyi bir şair, yazar olması açısından da anlamı büyük. Ancak en büyük anlamı, geçmişte olduğu gibi bugün de Latin Amerika ve dünya halklarına bırakmış olduğu bağımsızlık ve birlik mücadelesi deneyimi."

'JOSE MARTİ KÜBA BAĞIMSIZLIK SAVAŞINI ÖRGÜTLEMEYİ BAŞARDI'

Türkiye’deki Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez de, anma etkinliğindeki konuşmasında şu görüşleri dile getirdi: