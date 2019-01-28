Küba ulusal kahramanı José Martí 166'ncı doğum yıldönümünde anıldı

Küba Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı José Martí, 166'ncı doğum yıldönümünde Ankara'da anıldı.
Anma etkinliğine Venezuela, Meksika, Panama, Kosta Rika, Peru, Brezilya, Arjantin, Guatemala, Ekvador ve Kolombiya'nın temsilcileri de katılırken; parktaki anıtın heykeltıraşı Metin Yurdanur, Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ethem Torunoğlu ve Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan Akoğuz da hazır bulundu.
Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nden (JMKDD) Hakan Bulut, anma etkinliğindeki konuşmasında, Latin Amerika’daki eşitlik ve bağımsızlık mücadelelerinin tıpkı diğer coğrafyalarda olduğu gibi kendi önderlerini çıkardığını anımsatarak, "Bu önderlerin düşünsel mirası, sonraki dönemde yürütülen mücadeleler açısından ön açıcı, ilham verici oldu. José Martí’nin önderliğinde Küba’da yürütülen egemenlik ve eşitlik mücadelesi Fidel ve yoldaşları için, Küba halkı için esin kaynağı olmuştur" dedi.
Küba'nın, geçtiğimiz yıl boyunca benzerine ender rastlanır bir katılımcı demokrasi örneğini gösterdiğini vurgulayan Hakan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasa taslağı ülkenin dört bir tarafında halkın görüşlerine sunulmuştur. Egemen Küba halkının verdiği geribildirimlerle anayasa taslağı son halini almıştır. Önümüzdeki ay 24 Şubat günü ise Küba halkı yeni anayasa taslağını oylayacaktır. Bu süreçte Küba halkının ve de devrimci hükümetin yanında olduğumuzu ifade ediyor ve Küba için 'Evet' diyoruz. Si por Cuba! José Martí’yi anmanın öncelikle halkının bağımsızlık savaşına önderlik etmiş bir yurtsever olması açısından ama aynı zamanda iyi bir şair, yazar olması açısından da anlamı büyük. Ancak en büyük anlamı, geçmişte olduğu gibi bugün de Latin Amerika ve dünya halklarına bırakmış olduğu bağımsızlık ve birlik mücadelesi deneyimi."
'JOSE MARTİ KÜBA BAĞIMSIZLIK SAVAŞINI ÖRGÜTLEMEYİ BAŞARDI'
Türkiye’deki Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez de, anma etkinliğindeki konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:
Kübalılar nezdinde doğumunun 166. yıldönümünde, José Martí’nin yeri daha da evrensel bir noktada kuvvetlenmiştir. Bu onun olağanüstü yaşamı ve eseri sayesindedir. Mirası Küba’da, Latin Amerika’da ve tüm dünyada belirleyici bir etki bırakmaya devam etmektedir. Martí aynı zamanda yarattığı muazzam edebi eserleri sayesinde Latin Amerika’nın esas yazarları arasında sayılmaktadır. O, bölünmüşlüğe ve büyük toprak sahiplerinin düzenine karşı Kübalıların birliğini güçlendirerek birçok engelin üstesinden gelmek için gösterdiği çabayla İspanyol boyunduruğuna karşı gerekli olan Küba bağımsızlık savaşını örgütlemeyi başarmıştır.
Martí, ayrıca bir başkumandanın bilfiil savaş meydanında olmadan kimseye savaşmayı emredemeyeceğine olan inancıyla, savaş alanında genç yaşamını feda ederek, bağımsızlığımızın havarisine dönüşmüştür. Özellikle bugün, 18 Mayıs 1895’te yani ölümünden bir gün önce Meksikalı dostu Manuel Mercado’ya yazdığı bitmemiş mektubundaki sözlerinin geçerliliğini koruduğunu hatırlamakta fayda var. Bu mektup ve siyasi vasiyette O’nun önderlik ettiği kurtuluş savaşının nihai manası ve antiemperyalist karakteri, kaleme aldığı şu sözlerle yansıtılmıştır: '(...) Artık hayatımı vatanım için vermek üzere ve Küba’nın bağımsızlığıyla birlikte Birleşik Devletler’in, Antiller üzerinden yayılmasını, ordan aldıkları güçle bizim Amerika’nın toprakları üzerine üşüşmesini zamanında engelleme vazifem için her gün tehlike altındayım. Bugüne kadar yaptığım, ve yapacağım her şey, bunun içindir (...)'
Ve Birleşik Devletler’in Amerika’daki topraklarımız için getirdiği tehlikelerle ilgili bu uyarılar, bu güç henüz yayılmacı potansiyellerinin tamamını göstermemişken, Martí’nin ölümünden kısa bir süre sonra çetin bir gerçeklik halini aldı. Ve özellikle Küba, Amerikalar bölgesi genelinde bir çok örnek ile bir yüzyıl boyunca artan bu saldırganlıktan muzdarip ilk ülke oldu.
Bugün, ne yazık ki, en sert ABD saldırganlığı, Beyaz Saray’ın mevcut yönetimiyle yeniden düzenleniyor. Bu konudaki ciddiyetlerini Latin Amerikalı komşularını damgalayan bir duvarın inşasıyla, Küba’ya karşı uyguladıkları ablukayı benzeri görülmemiş bir seviyeye taşımak konusundaki son tehditleriyle göstermektedirler. Artan müdaheleci politikalarıyla ve bugünlerde gambot çağına dönüşleriyle bölgemizi barut fıçısına dönüştürebilirler.
Ölümünden önce yazdığı aynı mektupta, Martí Küba’nın yürüttüğü mücadeleye değinip şöyle demiştir: '...bu yol körlenmelidir, onları küçümseyen asi ve gaddar Kuzey’e ilhakından Bizim Amerika’nın halklarının yolunu kanımızla kapatıyoruz...'
1891 yılında yayınlanan tam olarak Bizim Amerika başlıklı denemede Martí, Kuzey’deki gücün kıtasal ve küresel çıkarları uğruna gösterdiği acil tehlikeler karşısında elzem gördüğü kıtanın birliği fikrinin ana hatlarını çizmiştir. Birleşik Devletler’den nelerin gelebileceği üzerine şöyle demiştir: 'Müşkül komşunun küçümseyişi, onu tanımayan bizim Amerika’nın en büyük tehlikesidir.'
Bugün, o zamandan beri, çağdaş gerçekliğin en büyük tehlikeleriyle yüzleşmeyi engelleyecek olan kıtanın birliği bekleyen bir başlık olmaya devam ediyor. José Martí ve Fidel Castro’ya sahip Küba’yla aynı şekilde Türkiye halkı da Mustafa Kemal Atatürk gibi evrensel fikir ve kapsamda figürlere sahip olmuştur.