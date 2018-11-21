Küba Haftası: Kübalılar devrimi anlatıyor

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), Küba'yla işbirliği içinde, "Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor" temasıyla Küba Haftası düzenliyor.

Küba Devrimi'nin 60'ıncı yılında José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), "Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor" temasıyla Küba Haftası düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamada, "İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılacak etkinliklerde Fidel'in aramızdan ayrılışının ikinci, Küba Devrimi'nin 60'ıncı yılında Kübalılarla birlikte direnen adayı, devrimi, mücadeleyi, sosyalizmi ve insanlığı konuşacak, Kübalı ve Türkiyeli müzisyenlerle buluşacağız" denildi.

Hafta kapsamında Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez'in yanı sıra, Küba'dan gelen beş kişilik bir heyet de etkinliklerde yer alacak.

27 Kasım'da İstanbul'da, 28 Kasım'da İzmir'de ve 1 Aralık'ta Ankara'da yapılacak büyük etkinliklerde Küba Komünist Partisi Merkez Komite üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sekreter Yardımcısı Juan Carlos Marsan Aguilera ile Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşmaları, Türk ve Kübalı müzisyenlerin ezgileri eşlik edecek.

Küba'dan gelen heyet şu isimlerden oluşuyor:

Juan Carlos Marsan Aguilera: Küba Komünist Partisi Merkez Komite üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sekreter Yardımcısı

Liliam Mendoza Estrada: Milletvekili, Küba Komünist Gençliği temsilcisi, José Martí Sanat Eğitmenleri Tugayı Başkanı

Ibis Alvisa Gonzalez: Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü Avrupa sorumlusu

Belkys Lay Rodriguez: Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi

Marta Carvajal Torres: Gazeteci, Küba Komünist Partisi'nin görsel yayınlar merkezi Mundo Latino'nun direktörü

ETKİNLİK PROGRAMI:

İSTANBUL:

Panel: Gericilik Şiddeti, Sosyalizm Kadını Yaşatır

26 Kasım Pazartesi, 20:00, NHKM Kadıköy Ruhi Su Salonu

TKP Kadın Bürosu'nun düzenlediği, Küba'dan gelen heyetin konuşmacı olacağı ve Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'ne denk gelen panelde ülkemizde kadının durumu ve Küba'da sorunun çözümüne yönelik atılan adımlar tartışılacak.

Etkinlik: Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor

27 Kasım Salı, 20:00, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi, Şişli

JMKDD'nin ev sahipliği yapacağı etkinlikte Küba Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Juan Carlos Marsan Aguilera ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşacak, İstanbul'da yaşayan Kübalı müzisyenlerin oluşturduğu Ensemble Cubafónica grubu müzik yapacak.

İZMİR:

Etkinlik: Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor

28 Kasım Çarşamba, 20:00, Tepekule Kongre Merkezi

JMKDD'nin ev sahipliği yapacağı etkinlikte Küba Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Juan Carlos Marsan Aguilera ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşacak, piyanist Dengin Ceyhan ve İzmir'de yaşayan Kübalı müzisyenlerin oluşturduğu Latin Cuba Band grubu müzik yapacak.

Panel: Kübalılar Gençlerin Sorularını Yanıtlıyor

29 Kasım Perşembe, 18:30, NHKM, İzmir

Kübalı heyet, NHKM'deki bu oturumda İzmirlilerden gelen soruları yanıtlayacak, Türkiye, Küba, dünya ve sosyalizm üzerine sohbet edecek.

ANKARA

Etkinlik: Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor

1 Aralık Cumartesi, 17:30 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu

JMKDD'nin ev sahipliği yapacağı etkinlikte Küba Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Juan Carlos Marsan Aguilera ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşacak, piyanist Dengin Ceyhan müzik yapacak.