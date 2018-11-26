'Küba Haftası' başladı: Kübalılar devrimi anlatıyor

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin 'Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor' temasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenleyeceği etkinlikler dizisi, İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Fidel anmasıyla başladı.

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin (JMKDD) 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor temasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenleyeceği etkinlikler dizisi, 25 Kasım Pazar günü İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Fidel anmasıyla başladı. Anmada Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez, JMKDD Yürütme Kurulu Başkanı Yiğit Günay ve Küba Komünist Gençliği temsilcisi ve José Martí Sanat Eğitmenleri Tugayı Başkanı olan Liliam Mendoza Estrada konuşma yaptılar.

"İNSAN KALMAYI BECEREBİLEN BİR LİDERDİ"

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez Türkiye'de göreve başladığından bu yana Fidel'in Türkiye halkı tarafından çok sevildiğini gözlemleme şansı olduğunu ve bundan çok gurur duyduklarını ifade etti. Kübalıların enternasyonalist dayanışma bilincinin gelişmesinde Fidel'in bir lider olarak çok önemli pay sahibi olduğunu söyleyen Amoros, Küba haftası kapsamında sergilenecek Kübalı çocukların yaptığı Fidel resimlerinin "Ben Fidel'im" sözünün yansıması olduğunu en güzel şekilde gösterdiğini belirtti.



Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez

FİDEL, FİDEL'DİR...

Konuşmasına Raul'un "Fidel Fidel'dir" sözünü hatırlatarak başlayan JMKDD Yürütme Kurulu Başkanı Yiğit Günay, bu sözün hem duygusal hem de politik boyutları olduğuna işaret etti. Fidel'in bir önder olarak verdiği mücadeleyle “hem dönüştürerek şimdiki Küba halkını yarattığını, hem de bugün Küba halkında Fidel'in sıra dışılığının yansımalarının mevcut olduğunu” söyleyen Günay "Fidel Fidel'dir" denildiğinde tüm Küba halkının insanüstü görünen şeyleri yaparken insan kalmayı becerebilen bir liderden bahsedildiğini anladığının altını çizdi ve Küba’da mücadelenin bugün çok daha güçlü sürdüğünü belirtti.



Küba Komünist Gençliği temsilcisi ve José Martí Sanat Eğitmenleri Tugayı Başkanı olan Liliam Mendoza Estrada, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez, JMKDD Yürütme Kurulu Başkanı Yiğit Günay

'KÜBALI ÇOCUKLARIN RESİMLERİ DEVRİMİN KAZANIMIDIR'

Küba Haftası kapsamında Türkiye'ye gelen delegasyonda yer alan Küba Komünist Gençliği temsilcisi aynı zamanda José Martí Sanat Eğitmenleri Tugayı Başkanı olan Liliam Mendoza Estrada konuşmasında “Küba Devrimi'nin kazanımları deyince akla eğitim ve sağlık geliyor, ama kültür alanı da devrimin büyük başarılarındandır. Fidel, devrimin ilk kurtarması gereken şeylerden birinin kültür alanı olduğunu söylemişti. Bu doğrultuda oluşturulan sanat eğitmenleri yetiştirme programı, sanatsal eğitimi halka yayma ve yerel kültürü geliştirme hedefiyle yola koyulmuştu" dedi.

Kendisi de bu programdan mezun olan Mendoza, Fidel hayatını kaybettiğinde aralarında onu anlatmak, yaşatmak için neler yapılabilir sorusuna yanıt ararlarken verilen en güzel cevaplardan birinin bu çocuk resimleri fikri olduğunu söyledi ve “Bu, benim için çok duygulandırıcı bir proje" dedi. Bir atölyede 6-13 yaş arası çocukların çizdiği resimlerin aynı zamanda enternasyonalist Küba'yı yansıttığını sözlerine ekleyen Mendoza, resimleri çizen çocukların aynı zamanda Kübalı piyonerlerin üyesi olduğunu söyledi.



Kübalı çocukların yaptığı resimler

Küba haftası kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'da sergilenecek olan resimler İstanbul'da 27 Kasım Salı günü saat 20.00'de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde, 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde , 1 Aralık Cumartesi günü ise saat 17.30'da Ankara Vedat Dalokay Salonu'nda düzenlenecek etkinliklerde izlenebilir.

KÜBA HAFTASI

Küba Devrimi'nin 60'ıncı yılında José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), "Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor" temasıyla Küba Haftası düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamada, "İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılacak etkinliklerde Fidel'in aramızdan ayrılışının ikinci, Küba Devrimi'nin 60'ıncı yılında Kübalılarla birlikte direnen adayı, devrimi, mücadeleyi, sosyalizmi ve insanlığı konuşacak, Kübalı ve Türkiyeli müzisyenlerle buluşacağız" denildi.

Hafta kapsamında Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez'in yanı sıra, Küba'dan gelen beş kişilik bir heyet de etkinliklerde yer alacak.

27 Kasım'da İstanbul'da, 28 Kasım'da İzmir'de ve 1 Aralık'ta Ankara'da yapılacak büyük etkinliklerde Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Juan Carlos Marsan Aguilera ile Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuşmaları, Türk ve Kübalı müzisyenlerin ezgileri eşlik edecek.

Küba'dan gelen heyet şu isimlerden oluşuyor:

Juan Carlos Marsan Aguilera: Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü

Liliam Mendoza Estrada: Milletvekili, Küba Komünist Gençliği temsilcisi, José Martí Sanat Eğitmenleri Tugayı Başkanı

Ibis Alvisa Gonzalez: Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü Avrupa sorumlusu

Belkys Lay Rodriguez: Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi

Marta Carvajal Torres: Gazeteci, Küba Komünist Partisi'nin görsel yayınlar merkezi Mundo Latino'nun direktörü

ETKİNLİK PROGRAMI:

İSTANBUL:

Panel: Gericilik Şiddeti, Sosyalizm Kadını Yaşatır

26 Kasım Pazartesi, 20:00, NHKM Kadıköy Ruhi Su Salonu

TKP Kadın Bürosu'nun düzenlediği, Küba'dan gelen heyetin konuşmacı olacağı ve Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'ne denk gelen panelde ülkemizde kadının durumu ve Küba'da sorunun çözümüne yönelik atılan adımlar tartışılacak.

Etkinlik: Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor

27 Kasım Salı, 20:00, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi, Şişli

JMKDD'nin ev sahipliği yapacağı etkinlikte Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Juan Carlos Marsan Aguilera ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşacak, İstanbul'da yaşayan Kübalı müzisyenlerin oluşturduğu Ensemble Cubafónica grubu müzik yapacak.

İZMİR:

Etkinlik: Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor

28 Kasım Çarşamba, 20:00, Tepekule Kongre Merkezi

JMKDD'nin ev sahipliği yapacağı etkinlikte Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Juan Carlos Marsan Aguilera ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşacak, piyanist Dengin Ceyhan ve İzmir'de yaşayan Kübalı müzisyenlerin oluşturduğu Latin Cuba Band grubu müzik yapacak.

Panel: Kübalılar Gençlerin Sorularını Yanıtlıyor

29 Kasım Perşembe, 18:30, NHKM, İzmir

Kübalı heyet, NHKM'deki bu oturumda İzmirlilerden gelen soruları yanıtlayacak, Türkiye, Küba, dünya ve sosyalizm üzerine sohbet edecek.

ANKARA

Etkinlik: Büyük İnsanlık 60 Yaşında: Kübalılar Devrimi Anlatıyor

1 Aralık Cumartesi, 17:30 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu

JMKDD'nin ev sahipliği yapacağı etkinlikte Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Juan Carlos Marsan Aguilera ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşacak, piyanist Dengin Ceyhan müzik yapacak.