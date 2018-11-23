Küba Büyükelçisi ODTÜ'de

Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Núñez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 'Latin Amerika Tarihinden Kesitler' dersinde Küba hakkında sunum yapmak için öğrencilerle buluştu.

Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Núñez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Gözde Somel’in "Latin Amerika Tarihinden Kesitler" dersinde Küba hakkında sunum yapmak için öğrencilerle buluştu.

Küba devriminin tarihini ve öznelliğini anlatan Büyükelçi, tarih boyunca ayaklanmalardan ve gerilla hareketlerinden bahsetti. Devrim öncesi Küba burjuvazisinin ABD’yle olan ilişkilerini ve devrim sonrası ambargo koşullarını anlatan Núñez, Küba’da sosyalizmin yaşamasındaki en önemli etkenin halkın kararlılığı ve devrime bağlılığı olduğunu vurguladı.

Büyükelçi dersin sonunda Küba’nın güncel durumuna dair öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

ODTÜ, 30 Kasım Cuma günü saat 15.00’te ülkemize BÜYÜK İNSANLIK 60 YAŞINDA: KÜBALILAR DEVRİMİ ANLATIYOR etkinlikleri kapsamında gelecek heyetten Küba Halk Meclisi üyesi Liliam Mendoza Estrada’nın ve Küba Büyükelçisinin katılımıyla gerçekleşecek bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.