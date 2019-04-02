Krizin yansımaları: Otomotiv pazarında satışlar yüzde 35.53 azaldı

Otomobil Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 2019 yılı Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar yüzde 35.53 oranında azaldı.

2019 yılı Mart ayı verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar yüzde 35.53 oranında azaldı.

Otomobil Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye otomotiv pazarında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,16 azalarak 88 bin 469 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk çeyreğinde 158 bin 430 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49 bin 221 adet oldu. 76 bin 345 adet olan 2018 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 35.53 oranında azaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 27.93 azalış gösterdi.