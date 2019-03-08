Krizi fırsata çeviren Erdoğan'ın en yakınları oldu: İşte BİM gerçeği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizi fırsata çevirerek zenginleştiğini belirttiği market zincirlerine yönelik "Ya yola gelecekler ya yola gelecekler. Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtmeyeceğiz" derken, kendisine en yakın isimlerden Mustafa Latif Topbaş'ın sahibi olduğu BİM, 2018 yılını rekor kârla kapattı.
Erdoğan, BİM'in kriz fırsatçılığına karşı sessizliğini korurken, market 2018 yılında yüzde 45 artışla 1.25 milyar TL net kâr etti.
Kriz tartışmalarının zirve yaptığı günlerde tam 350 ürüne birden zam yapan BİM, tepki çekmişti.
'EKONOMİK FIRSATÇILARIN ÖNDE GİDENİ'
BİM'in kriz dönemindeki bu rekor kârını köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "BİMdirme" başlıklı yazısında, "İlginç bir gelişme oldu dün. Makul insanlar için olmaması gereken bir şey. BİM’in hisseleri borsada hızla değer kazandı. Garipti çünkü ekonomimize yönelik hain saldırıyı yapanların market zincirleri olduğu iddia ediliyordu en üst perdeden ve bu market zincirleri 'terörist' muamelesine tabi tutulacaktı belli ki! Böyle bir durumda Türkiye’nin en yaygın market zincirinin hisselerinin değer kazanması garip, hatta imkansız olması gereken bir şeydi" ifadelerini kullandı.
Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:
Sonra oturup inceledim.
Büyük bölümü sıkıntılı geçen 2018 yılında BİM’in mağaza sayısı 713 artmış.
Dahası BİM’in kârı da aynı yıl içinde yüzde 45 artmış.
Daha da dahası 2018 yılında BİM’in cirosundaki artış yüzde 30.
Kâr artış oranı, ciro artış oranının yüzde 50 fazlası.
Belli ki, ekonomik belirsizlik, kurun geçici artışının neden olduğu kalıcı zamlar falan derken BİM fırsatları iyi değerlendirmiş.
Bu nedenlerle de BİM’in hisselerinin değer kazanması çok normal haliyle.
Garip olan ise “ekonomik fırsatçılar” diye suçlanan kesimin en önünde gidenlerden birinin BİM olması.
İktidar partisine, en yakın, hatta içinden bir patronu varken hem de!