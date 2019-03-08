Krizi fırsata çeviren Erdoğan'ın en yakınları oldu: İşte BİM gerçeği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Mustafa Latif Topbaş'ın sahibi olduğu BİM, krizi fırsata çeviren market zincirlerinin başında geldi. Erdoğan her konuşmasında market zincirlerini hedef alarak, 'Ya yola gelecekler ya yola gelecekler' derken, BİM'in yüzde 45 artışla 1.25 milyar TL net kâr etmesine sessiz kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizi fırsata çevirerek zenginleştiğini belirttiği market zincirlerine yönelik "Ya yola gelecekler ya yola gelecekler. Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtmeyeceğiz" derken, kendisine en yakın isimlerden Mustafa Latif Topbaş'ın sahibi olduğu BİM, 2018 yılını rekor kârla kapattı.

Erdoğan, BİM'in kriz fırsatçılığına karşı sessizliğini korurken, market 2018 yılında yüzde 45 artışla 1.25 milyar TL net kâr etti.

Kriz tartışmalarının zirve yaptığı günlerde tam 350 ürüne birden zam yapan BİM, tepki çekmişti.

'EKONOMİK FIRSATÇILARIN ÖNDE GİDENİ'

BİM'in kriz dönemindeki bu rekor kârını köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "BİMdirme" başlıklı yazısında, "İlginç bir gelişme oldu dün. Makul insanlar için olmaması gereken bir şey. BİM’in hisseleri borsada hızla değer kazandı. Garipti çünkü ekonomimize yönelik hain saldırıyı yapanların market zincirleri olduğu iddia ediliyordu en üst perdeden ve bu market zincirleri 'terörist' muamelesine tabi tutulacaktı belli ki! Böyle bir durumda Türkiye’nin en yaygın market zincirinin hisselerinin değer kazanması garip, hatta imkansız olması gereken bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi: