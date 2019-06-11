Kriz derinleşiyor: Borç takip oranlarında büyük artış

TBB Risk Merkezi'nin yayınladığı rapora göre borç takip oranlarında büyük artış görüldü. Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre ise yükselen faiz oranlarından dolayı borç riski geçen yıla kıyasla keskin bir şekilde yükseldi.

TBB Risk Merkezi'nin yayınladığı 2019 Mart raporuna göre bankaların takip oranları yüzde 4,2’ye çıkarken Leasing ve Faktoring firmalarında bu oran yüzde 9,6'yı buldu.

Leasing firmalarının 53 milyar TL’lık kredilerinin 5 milyar TL’lık kısmı takip hesaplarına düşerek toplam krediler içindeki payın yüzde 8’e, Faktoring firmalarınınsa 22 milyar TL’lık nakit kredilerinin 2 milyar TL’lık kısmı takibe düşerek toplam krediler içindeki payı da % 9,6’ya çıktığı belirtildi.

Rapor verilerine göre, ticari krediler Mart 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 2.103 milyar TL oldu. Sektör bazında ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 26 ile en yüksek paya sahip oldu. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat, enerji sektörleri oldu.

Bireysel krediler Mart 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 547 milyar TL oldu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 4,1 seviyesine ulaştı.

BORÇ RİSKİ ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Kamu Borç Yönetimi Raporu'na göre, geçen yılın ilk çeyreğinde Hazine, 56,1 milyar lira yeni borçlanma yapıp 40,3 milyar liralık borç ödemesi yaparak 15 milyar 763 milyon TL net borçlanma gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise Hazine'nin aldığı yeni borç 94,8 milyara çıkarken ödediği borç miktarının 37,6 milyara düşmesi sonucu net borçlanma 57 milyar 224 milyon liraya yükselerek geçen yıla göre 3,6 kat arttı.

Bunun yanı sıra TL üzerinden borçlanmada düşüş görülmesi sonucunda faiz oranı yüzde 20,3'ten yüzde 33,2'ye yükseldi.