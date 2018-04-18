Kritik görüşme öncesi AKP cephesinden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim buluşması öncesi AKP'den açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan-Bahçeli görüşmesi öncesi Habertürk televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Erken seçim konusunda bugün de sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşülecek" diyen Ünal, "Bahçeli'nin yaptığı açıklama MHP'nin teklifi olarak görülmelidir. Bir 'danışıklı dövüş, o ona açıklattı, o dedi ki böyle, bu dedi ki böyle' Hayır ne bizim siyasetimizde ne MHP'nin siyaseti karşılıklı olarak bu şekilde danışıklı dövüşü ya da danışıklı eylem biçimini gerekli kılan bir siyaset değil... Gündem ile ilgili Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri de tabi ki olacaktır. Biz cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğinde neyi konuşacaklar? Kaçınılmaz olarak 'siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Bahçeli'nin açıklaması oldu' diye milletvekillerimiz yarınki toplantıda bu soruyu soracaklardır" ifadelerini kullandı.

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ortada alınan bir karar yok. MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin teklif mahiyetinde bir açıklaması var. Biz her şeyden önce iktidar partisiyiz. İktidar sorumluluğunu aziz milletimiz bize vermiş biz de yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada ne bizim ana muhalefet ne diğer siyasi partiler gibi böyle düşünmeden, değerlendirmeden bir karar almamız... Dediniz ya işte Saadet Partisi İyi Parti CHP 'hazırız seçime gidelim' diyorlar. Biz iktidar partisi olarak ince eleyip sık dokumak durumundayız. Biz Türkiye'nin menfaatlerini düşünmek durumundayız. Siyasetin öncekileri mi devletin öncelikleri mi diye sorarsanız şu an devletin öncelikleridir.