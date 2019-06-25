Yargıtay kararına göre, bundan sonra kadın çalışan sayısı yasal limit olan 150'yi geçen işyerlerinde kreş olmadığı için işten ayrılan kadın işçi tazminat alabilecek.

Yargıtay kararına göre, bundan sonra kadın çalışan sayısı yasal limit olan 150'yi geçen işyerlerinde kreş olmadığı için işten ayrılan kadın işçi tazminat alabilecek ve işveren kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinde çalışan kadın işçinin istifası haklı fesih sayılacak.

İçtihat niteliğindeki bu kararı Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi aldı.

Yargıtay kararına göre, bundan sonra, çalıştığı işyerinde kreş olmadığı için istifa eden kadın çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek. Yargıtay'ın bu kararı vermesini sağlayan başvuru ise şu şekilde:

Binlerce personeli bulunan özel bir bankada çalışan kadın işçi, gebelik ve doğum izni sebebiyle ara verdiği işine dönmek istedi. İşyerinde kreş olmaması sebebiyle büyük sıkıntı yaşayan çalışan, banka idaresine kreş olmadığı için ihtarname çekti. Kreş yüzünden iş sözleşmesi feshedilen kadın çalışan, kıdem ve ihbar tazminatsız işten çıkarıldı. İş mahkemesine başvurusunun ardından temyiz duruşmasında Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi davacı çalışanı haklı buldu.

Kararda, "Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmeliğe" atıfta bulunuldu. Yönetmeliğe göre, 150'den çok kadın çalıştıran işverenin altı yaşına kadar çocukların bırakılması, bakımı ve emzirilmesi için işyerine yakın kreş kurmasının mecburi olduğu hatırlatıldı.

Oy birliğiyle alınan kararda, "Kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren karşısında işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı bulunmaktadır" denildi ve işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiğine hükmedildi.