Kremlin Sözcüsü: Dörtlü zirve yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleşeceğini söylediği, Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılması beklenen Suriye konulu 'dörtlü zirve'nin olmayacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılması planlanan üçlü zirvenin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, Putin, Erdoğan, Almanya ve Fransa liderleri arasında planlandığı duyurulan Suriye konulu dörtlü zirveninse gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Sputnik haberine göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Ankara'nın Moskova'dan yardım talep edip etmediği sorusuna, "Hayır, böyle bir talepten haberdar değilim" yanıtını verdi..

Kremlin Sözcüsü , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yapılması planlanan üçlü zirvenin hazırlık çalışmalarına da devam edildiğini belirtti.

OLMAYAN BİR ŞEY İPTAL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleşeceğini söylediği, ancak daha sonra üzerinde anlaşılmadığı için yapılmayacağı söylenen Putin, Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki dörtlü görüşme ile ilgili de konuşan Peskov, "Planlanmamış ve üzerinde anlaşılmamış bir şeyi iptal edemezsiniz" dedi.

Görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Peskov, şöyle devam etti: "Böyle bir görüşme olmayacak, zira üzerinde anlaşılmamıştı. Bu nedenle iptal edilen bir şey yok.”

Peskov daha önce dörtlü zirvenin öncelikle liderlerin yardımcıları ve uzmanlar düzeyinde yapılması görüşünün öne çıktığını belirten bir açıklama yapmıştı.