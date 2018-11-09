Krediler 2 ayda 230 milyar lira azaldı

Merkez Bankası haftalık verilerine göre yurtiçine kullandırılan krediler 2 Kasım itibariyle bir haftada 40 milyar azalarak 2 trilyon 316 milyar liraya indi. Kredilerin ağustos ayı sonuna göre düşüşü ise 230 milyar lirayı buldu.

Dün açıklanan Merkez Bankası haftalık verilerine göre yurtiçine kullandırılan krediler 2 Kasım itibariyle 2 trilyon 316 milyar liraya indi. Bir haftada 40 milyar lira, yani yüzde 1,7 azalma meydana geldi.

Habertürk'ün aktardığına göre kredilerin Ağustos ayı sonuna göre düşüşü ise 230 milyar lirayı buluyor. O tarihte bankacılık sisteminin 2 trilyon 546 milyar liraya ulaşan yurtiçine kullandırılan kredi tutarı 2 Kasımda 2 trilyon 316 milyar liraya indi.

Bu da kredi stokunun yüzde 9’una denk düşüyor.

'SERT DARALMA YAŞANDI'

Veriler 2 Kasım itibariyle olduğu için, 2 ayda 230 milyar veya yüzde 9’luk azalma çok sert bir daralmanın yaşandığına işaret ediyor.

Yaşanan düşüş her güne ortalama 3,7 milyar lira kredi azalması anlamına geliyor. Son haftadaysa her gün için krediler 5,7 milyar lira azaldı.