Kredi kartlarında yönetmelik değişti: Cumhurbaşkanlığı karar verecek

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre BDDK, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alacak.

Resmi Gazete'de yer alan değişiklik duyurusu şöyle: