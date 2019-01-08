Kredi kartı borç yapılandırmasının ayrıntısı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kredi kartı borcu yapılandırmasının ayrıntısı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlerin mevcut borçlarını ödemesi için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşın borcu tek bir çatı altında toplanacak. Ziraat'ten çekeceği borcu ile borcu kapatacak. Aylık gelirine uygun bu borcu ödeyecek" derken, konuya ilişkin Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi.

Açıklamada kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar yüzde 1,10, 60 aya kadar yüzde 1,20 faizle ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu.