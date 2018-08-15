KPSS'de geçerlilik süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, öğretmen adayları için geçerlilik süresi bir yıl olan KPSS puanları, yeni bir sınavın yapılamaması durumunda bir sonraki yıl da geçerli olacak.

Öğretmen adaylarının KPSS sonuçlarını iki sene geçerli kılan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Önceki düzenlemeye göre, diğer memur adayları için KPSS sonuçları iki yıl, öğretmen adayları içinse bir yıl süreyle geçerliydi. Karara göre, öğretmen adayları için geçerlilik süresi bir yıl olan KPSS puanları, yeni bir sınavın yapılamaması durumunda bir sonraki yıl da geçerli olacak.

Düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin bir yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Yeni maddede şu ifadeler yer aldı:

“Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”