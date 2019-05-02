KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada 64 sanığa hapis cezası

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan son davada 64 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan son davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

64 sanığın hapis cezası aldığı davada, Fethullah Gülen ile Adil Öksüz'ün birer akrabası da 6 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı.

ÖSYM eski başkanı Ali Demir, Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında yargılanarak ev hapsi şartıyla 17 Nisan'da serbest bırakılmıştı. Soruşturma sırasında 2010 yılında düzenlenen KPSS üzerinde de durulmuştu.

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açılmıştı. 583 sanığı kapsayan iddianamelerin ardından başsavcılık, 550 kişi hakkında yine ayrı ayrı dava açmış, dava sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133'e yükselmişti. Sanıklardan 6'sına hapis cezası verilmişti.