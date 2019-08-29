KPSS lisans sonuçları açıklandı

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.
Perşembe, 29 Ağustos 2019 12:48

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.