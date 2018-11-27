Kozmik Oda ve MHP davalarının hakimine hapis cezası

Darbe girişimi soruşturmasında kapsamında tutuklu bulanan, MHP'nin kurultay sürecinin önünü açan hakim Burhan Yaz, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi soruşturmasında kapsamında tutuklanan hakim Burhan Yaz, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

MHP’nin 2016 yılındaki kongre sürecinde verdiği kararlar nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Hakim Burhan Yaz, hakkındaki suçlamaları redderek "MHP davasında verdiğim kararın aleyhime kullanıldığını değerlendiriyorum." ifadesini kullandı. Yaz, Kozmik Oda davasının hakimleri arasında da yer alıyordu.

Soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi de reddeden Burhan Yaz, baskı ve yönlendirmeyle alınan ifadesini, okumadan imzaladığını öne sürdü.

Burhan Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li içerisindeki bir grubun 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti.