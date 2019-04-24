Kozağaçlı'dan itiraz: Dosyama baktırmıyorsunuz, gerekçemi siz bulun

Hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, karara itiraz etti. Dava dosyasını incelemesine engel olunduğunu belirten Kozağaçlı, 'Sayısız gerekçenin dayanaklarıyla birlikte orada olduğunu biliyorum. Bana dosyaya baktırmadığınıza göre, sizin onları benim için de bulmanızı umuyorum' dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, hakkında verdiği 11 yıl 3 ay hapis cezası kararına itiraz etti.

Kozağaçlı itiraz dilekçesinde, yargılandığı davanın dosyasını incelemesinin engellendiğini belirterek "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına, karara itiraz ediyorum. Böyle bir sözde yargısal hükmün ortadan kaldırılması için sayısız gerekçenin dayanaklarıyla birlikte orada olduğunu biliyorum. Bana dosyaya baktırmadığınıza göre, sizin onları benim için de bulmanızı umuyorum" dedi.

Kozağaçlı'nın elyazısıyla kaleme aldığı itiraz dilekçesi Twitter hesabından da yayımlandı.