Koza İpek Holding davasında istenilen cezalar belli oldu

Koza İpek Holding patronu Akın İpek’in firari sanıklarından olduğu davada mütalaasını açıklayan savcı, İpek’in kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl, annesi Melek İpek hakkında ise 20 yıl hapis cezası talep etti.

“FETÖ” çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı, tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek’in, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıl, 14 defa "vergi kanununa muhalefet"ten 70 yıl, "Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) muhalefet"ten 5 yıl olmak üzere toplam 90 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcı, sanık Melek İpek'in de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve SPK Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcılık ayrıca kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıkların yakalama emrinin beklenmesine, savunmaların hazırlanabilmesi için sanıklara ve avukatlara süre verilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması Ekim ayında görülecek.

