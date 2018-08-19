Kosova’da TİKA çadırına saldırı

Kosova’daki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı çadırı kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.

Kosova’da Priştine merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) “Birlikte Başarabiliriz” sloganı altında kurduğu çadır, kimliği belirsiz kişilerce iki gün üst üste saldırıya uğradı.

İlk olarak çadıra ölüm tehditlerinin yazılı olduğu küçük afişler asıldı. Dün gece ise çadırın ön tarafında yer alan TİKA logoları ateşe verildi.

Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Selami Shkodra, polisle birlikte olay hakkında detaylı bilgi almak için meydandaki çadırı ziyaret etti.

TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, yaşanan saldırılarla ilgili Kosova İçişleri Bakan Yardımcısına ayrıntılı bilgi verdi.

Shkodra, çadırı gezdikten sonra saldırılarla ilgili inceleme başlattıklarını ve bundan sonra bu tür olayların yaşanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Kosova polisi İçişleri Bakanlığının kararıyla olası bir başka saldırının önlenmesi için bölgede devriye gezecek.