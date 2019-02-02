KOSGEB’de 'geçici uzman' devri: Her ay beş genel müdür maaşı alacak

KOSGEB yasasında yapılan değişiklik ile desteklenen projelere geçici süreyle uzman atama ve atanan kişilere beş genel müdür maaşına kadar aylık ücret ödenecek.

30 Ocak günü yürürlüğe giren 7162 sayılı torba yasayla, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Yasasına bir madde eklendi. Maddede, KOSGEB’in desteklediği projelerde uzmanlıklarından yararlanılmak üzere geçici görevle uzman çalıştırılabilir ve bunlara YÖK Yasasının 38’nci maddesine göre hesaplanan tutarın beş katına kadar aylık ödeneceği belirtildi.

Görevlendirileceklerin uzmanlıklarına kimin ve ne tür ölçütleri dikkate alarak karar vereceği belirtilmemiş. Aylıkların tutarını belirleme yetkisi de ilke ve ölçüt öngörülmeksizin Başkanlığa (KOSGEB) bırakılmış. Maddede “Yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar; işin ve hizmetin özelliği, görev yeri, çalışma şartları ve süreleri gibi hususlar esas alınmak suretiyle Başkanlıkça belirlenir” yazıyor.

KOSGEB projelerinde görevlendirilen akademik personele tanınan ayrıcalıklar daha da dikkat çekiyor. KOSGEB’den aldıkları beş genel müdür maaşından başka, ücretli izinli sayıldıkları için üniversiteden aldıkları aylıkları kesilmiyor hem döner sermaye gelirlerinden yararlandırılıyorlar.

Oysa, YÖK Yasasının 38’nci maddesine göre başka kamu kurumlarında görevlendirilenlerin döner sermaye gelirlerinden aldıkları paylar kesiliyor.

Öğretim elemanlarına döner sermayeye yaptıkları katkıları nedeniyle elde edilen gelirlerden ödenen payların kesilmeyeceğinin öngörülmesi, üniversite döner sermayeleri ile ilişkilerinin, görevlendirildikleri işletmeler üzerinden sürdürülmesinin planlandığını gösteriyor.

Beklenen görevler şu sözlerle tanımlanıyor: “Başkanlık tarafından desteklenen araştırma, geliştirme, tasarım, yenilik, girişimcilik, iş geliştirme, üretim ve yatırım faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev yapmak.”

Dünyanın neresine giderseniz gidin “iş dünyası” denilen kapitalist çevrelerde, bu sözlerin görev tanımı olduğunu söyleyecek bir kişi bile bulamazsınız. Dahası böyle açık uçlu görevlendirmeleri en iyi KOSGEB’in bilgi destek verdiği KOBİ’ler bilir ve çok zorda kalmadıkça bu anlayışla düzenlenmiş sözleşmelere imza atmaz.

Kısacası KOSGEB Yasasına eklenen bu düzenlemenin tutar yanı olmadığı açık. Düzenlemenin daha çok KOBİ’lerin isteyip de yüksek ücretlerini karşılayamadıkları için çalıştıramadıkları kişilerin KOSGEB aracılığıyla çalıştırılmaları amacıyla getirildiği algısı uyandırıyor.

KOSGEB, 250’den az işçi çalıştıran ve bilançosu 40 milyon lirayı aşmayan işletmelere, dış pazara erişim; üretim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi; girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması gibi amaçlarla KOBİ’lere, ar-ge; yer tahsisi; geri ödemesiz ya da geri ödemeli destekler veriyor, işletme giderlerini üsleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı geçtiğimiz günlerde 1 milyar 892 milyon lirası KOSGEB bütçesinden olmak üzere KOBİ’lere 2019 yılında 5,6 milyar lira destek verileceğini söyledi.

YASA TEKLİFİNE 'JET' KABUL

Seçimlerin yaklaşmasıyla AKP kadrolarının bu tür "jest"lere duyduğu gereksinme de arttı. Karar alma süreçlerinin oldukça hızlandığı görülüyor. Yasa teklifi Meclis Başkanlığına 9 Ocak günü verilmişti. Süreç, AKP’den bile beklenemeyecek hızda gelişti. 10 Ocak’ta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı, öteki partilerden 14 Ocak Pazartesi’ne kadar karşı oy yazılarını vermeleri istendi. 18’inde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi, 21’inde Cumhurbaşkanlığına gönderildi, 29’unda imzalanıp döndü ve ertesi günü 30 Ocak günü yayımlanarak yürürlüğe girdi.