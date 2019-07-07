Köşe yazısına 'jet ski' sansürü...

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterinde 'jet ski' bulunmasına ilişkin kaleme aldığı köşe yazısının sansürlendiğini açıkladı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in belediye envanterine jet ski alması tartışma konusu olurken, konuya ilişkin özel haberin gazetesi Posta tarafından "küçük" görülmesine tepki gösteren köşe yazarı sansürlendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, "M. Çelik’in Ankara BB envanterinden çıkan jet ski ÖZEL haberinin gazetemin birinci sayfasından 'kuş kadar' görülmesini eleştirmiştim. O yazım bana haber bile verilme ihtiyacı duyulmadan sansürlenmiş! Eleştiriye cesareti, eleştirilmeye tahammülü olmayan bir 'gazetecilik' modeli" dedi.